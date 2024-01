Reckitt Benckiser Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die momentane Position eines Wertpapiers auf dem Markt zu bestimmen. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI von Reckitt Benckiser in den letzten 7 Tagen liegt bei 30,77 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 42,5 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Reckitt Benckiser also ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Reckitt Benckiser zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, allerdings gab es in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen. Die abschließende Bewertung des Anleger-Sentiments für Reckitt Benckiser fällt daher neutral aus.

In der fundamentalen Analyse ergibt sich ein gutes Rating für Reckitt Benckiser, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,49 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt ist, was auf eine Unterbewertung hinweist.

Im Branchenvergleich erzielte Reckitt Benckiser in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,41 Prozent, was einer Underperformance von -10,9 Prozent im Vergleich zur Durchschnittssteigerung der Branche "Haushaltsprodukte" bedeutet. Im Sektorvergleich liegt die Aktie jedoch um 8,61 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.