Reckitt Benckiser Aktie: Ruhe bewahren!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Im Falle von Reckitt Benckiser wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 18,7 und liegt damit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, was zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Reckitt Benckiser-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt eine neutrale Bewertung. Ebenso zeigt die Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen ein neutrales Rating.

Insgesamt wird die Reckitt Benckiser-Aktie in verschiedenen Kategorien überwiegend neutral bewertet.