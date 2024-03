Reckitt Benckiser Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Der Aktienkurs von Reckitt Benckiser verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,41 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 16,73 Prozent, was bedeutet, dass Reckitt Benckiser eine Underperformance von -2,32 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 0,92 Prozent im letzten Jahr, wobei Reckitt Benckiser um 13,49 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator zur Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Reckitt Benckiser wurde zuletzt intensiv in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weiterführende Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit zwei negativen Signalen und keinem positiven. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal, während die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Investoren, die in die Aktie von Reckitt Benckiser investieren, können bei einer Dividendenrendite von 3,22 % einen Mehrertrag in Höhe von 0,2 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht höher aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend des Aktienkurses von Reckitt Benckiser negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 5663,91 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 4486 GBP liegt, was einer Abweichung von -20,8 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (5531,72 GBP) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,9 Prozent Abweichung). Somit erhält die Reckitt Benckiser-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.