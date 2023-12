Reckitt Benckiser Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Bei einer Dividende von 3,26 % ist Reckitt Benckiser im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushaltsprodukte (3,04 %) nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,22 Prozentpunkte beträgt. Dies führt zu der aktuellen Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Reckitt Benckiser festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral" und insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Aktuell beträgt der 7-Tage-RSI von Reckitt Benckiser 25,93 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,61, was darauf hindeutet, dass Reckitt Benckiser weder überkauft noch überverkauft ist, und somit abweichend als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Reckitt Benckiser in diesem Bereich mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Reckitt Benckiser weist mit einem Wert von 17,49 ein deutlich günstigeres KGV auf als das Branchenmittel "Haushaltsprodukte" (45,34), was einer Unterbewertung um 61 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.