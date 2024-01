Reckitt Benckiser Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der Reckitt Benckiser-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 5835,28 GBP liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 5536 GBP liegt, was einem Abstand von -5,13 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage bei 5466,32 GBP, was einer Differenz von +1,27 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einschätzung auf "Neutral"-Basis.

Im Branchenvergleich hat die Reckitt Benckiser-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,41 Prozent erzielt, was 8,35 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Im Bereich "Haushaltsprodukte" beträgt die mittlere jährliche Rendite 28,04 Prozent, wobei Reckitt Benckiser aktuell 13,63 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende kann ein Investment in die Reckitt Benckiser-Aktie eine Dividendenrendite in Höhe von 3,26 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von Haushaltsprodukten bieten, was einem Mehrertrag von 0,33 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Reckitt Benckiser-Aktie 65,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,63, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Aufgrund dieser Gesamtbetrachtung wird die Aktie insgesamt mit einem Rating "Neutral" bewertet.

