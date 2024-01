Reckitt Benckiser Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Mit einer Dividendenrendite von 3,26 Prozent liegt Reckitt Benckiser nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,93 Prozent in der Branche "Haushaltsprodukte". Daher erhält die Aktie aus heutiger Sicht eine neutrale Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von 5512 GBP der Reckitt Benckiser Aktie derzeit um +1,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -6 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ergab interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zeigt deutlich weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ergab eine negative Änderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die Reckitt Benckiser Aktie.