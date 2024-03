Reckitt Benckiser Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Reckitt Benckiser-Aktie liegt bei 22,67, was 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 44 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als günstig eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie beträgt 75,58, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 75 eine überkaufte Situation an. Aufgrund dieser Werte erhält die Reckitt Benckiser-Aktie eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich hat die Reckitt Benckiser-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Haushaltsprodukte-Branche eine Underperformance von -2,32 Prozent bedeutet. Im Sektorvergleich liegt die Rendite jedoch 13,49 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als gut bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Reckitt Benckiser-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5663,91 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4486 GBP liegt, was einer Abweichung von -20,8 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -18,9 Prozent eine schlechte Bewertung.

Insgesamt wird die Reckitt Benckiser-Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als gut eingestuft, während die Bewertung aufgrund des RSI und der technischen Analyse als schlecht ausfällt.