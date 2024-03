Reckitt Benckiser Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Reckitt Benckiser betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der bei 40,63 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 67,84, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Reckitt Benckiser nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Haushaltsprodukte, mit einer Differenz von 0,2 Prozentpunkten (3,22 % gegenüber 3,02 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Reckitt Benckiser bei 22,67, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,44 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Reckitt Benckiser festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Reckitt Benckiser daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.