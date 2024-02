Reckitt Benckiser Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Derzeit bietet die Aktie von Reckitt Benckiser eine Dividendenrendite von 3,26 %, was einen Mehrertrag von 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Haushaltsprodukte bedeutet. Die Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Neutral" aus.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor konnte die Aktie von Reckitt Benckiser im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,41 Prozent erzielen, was 10,92 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushaltsprodukte" bei 22,99 Prozent, und Reckitt Benckiser liegt aktuell 8,58 Prozent darunter. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Vergleich als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Reckitt Benckiser-Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage nur geringfügig abweicht. Daher erhält das Unternehmen in beiden Fällen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Reckitt Benckiser-Aktie also in den verschiedenen Bereichen weitgehend als "Neutral" bewertet.