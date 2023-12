Reckitt Benckiser Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Die Diskussionen über Reckitt Benckiser in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Einschätzung als "Gut" Aktie führt. Darüber hinaus wurden sechs Handelssignale ermittelt, davon vier "Gut" und zwei "Schlecht". Dieses Ergebnis führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Reckitt Benckiser liegt bei 48,98 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und führt zu einer "Neutral"-Einstufung für den 25-Tage-RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Reckitt Benckiser lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die positive Veränderung der Stimmungsrate entspricht einer Einschätzung als "Gut"-Wert.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Reckitt Benckiser mit 5394 GBP aktuell -3,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200, die sich auf -8,51 Prozent beläuft, insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.