Reckitt Benckiser Aktie: Grund zur Sorge?

Der gleitende Durchschnittskurs der Reckitt Benckiser beläuft sich mittlerweile auf 5786,49 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 5756 GBP erreicht hat. Dies ergibt eine Distanz von -0,53 Prozent zum GD200 und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 5544,12 GBP, was die Aktie mit einem Abstand von +3,82 Prozent zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was eine "Gut"-Einstufung insgesamt ergibt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Darüber hinaus beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Reckitt Benckiser. Allerdings zeigen weitere Studien und Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich eine insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Reckitt Benckiser bei einem Wert von 17, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushaltsprodukte" (KGV von 44,07) unter dem Durchschnitt liegt und die Aktie somit unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Reckitt Benckiser eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.