Reckitt Benckiser Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten Wochen wurde bei Reckitt Benckiser eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Veränderung des Stimmungsbildes erfolgt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Aufgrund der registrierten negativen Auffälligkeiten bewerten wir dieses Kriterium als "Schlecht". Die Diskussion über das Unternehmen hat in Bezug auf die Anzahl der Beiträge abgenommen, weshalb wir auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung abgeben. Insgesamt erhält Reckitt Benckiser daher in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Reckitt Benckiser in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in letzter Zeit überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst lässt sich daher festhalten, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Reckitt Benckiser-Aktie in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt (-7,38 Prozent Abweichung im Vergleich) eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-1,28 Prozent). Insgesamt wird Reckitt Benckiser auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Reckitt Benckiser wird als überverkauft betrachtet, weshalb eine Bewertung als "Gut" erfolgt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Einstufung von "Gut".