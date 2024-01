Reckitt Benckiser Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. Kürzlich wurde vermehrt über die Aktie von Reckitt Benckiser in den sozialen Medien diskutiert, wobei vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Zudem wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit Reckitt Benckiser diskutiert. Die Gesamtbewertung lautet daher "Gut". Analytische Untersuchungen zeigen, dass vor allem positive Signale abgegeben wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu ermitteln, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Reckitt Benckiser-Aktie liegt bei 5818,68 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 5670 GBP nur eine Abweichung von -2,56 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5474,08 GBP, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Reckitt Benckiser auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche hat die Reckitt Benckiser-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,41 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -12,69 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Reckitt Benckiser um 7,33 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Reckitt Benckiser liegt aktuell bei 3,26 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.