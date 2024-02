Reckitt Benckiser Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Der Aktienkurs von Reckitt Benckiser erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,41 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Reckitt Benckiser um 6,8 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Haushaltsprodukte-Branche beträgt 29,29 Prozent, wobei Reckitt Benckiser aktuell 14,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Reckitt Benckiser wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Redaktion hat dies bei der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen festgestellt. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt starke positive Veränderungen in der Stimmung zu Reckitt Benckiser. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als nicht außergewöhnlich gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Reckitt Benckiser überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Reckitt Benckiser-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.