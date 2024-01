Reckitt Benckiser Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Die Reckitt Benckiser Aktie liegt mit einem aktuellen Kurs von 5512 GBP um +1,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, -6 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine charttechnische Gesamtbewertung als "Neutral" für beide Zeiträume.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Reckitt Benckiser diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine Bewertung als "Gut". Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 2 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) in der Kommunikation, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Reckitt Benckiser Aktie ein neutralen Titel an. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 29,41, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 41,16 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ergibt daher eine Bewertung als "Gut".

Die Dividendenrendite der Reckitt Benckiser Aktie liegt bei 3,26 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,93 Prozent für die Branche "Haushaltsprodukte" liegt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine Bewertung als "Neutral".