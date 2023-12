Reckitt Benckiser Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Aktienkurs von Reckitt Benckiser erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,41 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien des Verbrauchsgütersektors eine Überrendite von 10,6 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushaltsprodukte" liegt bei 25,21 Prozent, wobei Reckitt Benckiser derzeit 10,8 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 3,26 Prozent und somit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,06 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik der Reckitt Benckiser-Aktie eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 36,62 und der RSI25 bei 53,94, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Reckitt Benckiser waren. Auch in den vergangenen Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt.

Zusammenfassend erhält Reckitt Benckiser insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf dem Aktienkurs, der Dividendenrendite und dem Anleger-Sentiment.

