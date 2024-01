Reckitt Benckiser Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Mit einer Dividendenrendite von 3,26 Prozent liegt Reckitt Benckiser nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als neutrales Investment bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Reckitt Benckiser ist positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Reckitt Benckiser eine Performance von 14,41 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies jedoch eine Underperformance von -11,41 Prozent. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Reckitt Benckiser jedoch 8,03 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Reckitt Benckiser als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 16,67, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung von 34,93 ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.