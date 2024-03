Reckitt Benckiser Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Reckitt Benckiser-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Reckitt Benckiser-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 81,47 und ein Wert für den RSI25 von 67,9. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt für Reckitt Benckiser 18, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen darauf schließen, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Reckitt Benckiser in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Im zurückliegenden Zeitraum lassen sich auch drei Handelssignale ermitteln, wovon 2 als Gut und 1 als Schlecht eingestuft werden. Dies führt letztlich zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Reckitt Benckiser bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.