Reckitt Benckiser Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Reckitt Benckiser festgestellt werden, die positiver geworden ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den sozialen Medien vermehrt positive Themen über das Unternehmen diskutiert werden. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit registriert, was zu einer schlechteren Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Reckitt Benckiser in diesem Bereich eine positive Bewertung.

Die Dividendenrendite von Reckitt Benckiser beträgt derzeit 3,26 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher bewerten Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als neutral.

Bei der technischen Analyse, die den gleitenden Durchschnitt des Aktienkurses betrachtet, zeigt sich, dass die Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 als auch 50 Handelstage als neutral bewertet wird.

Auf fundamentaler Basis wird Reckitt Benckiser im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 17,49, was einen Abstand von 60 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 43,99 bedeutet. Daher wird auf fundamentaler Basis eine positive Empfehlung ausgesprochen.