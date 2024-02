Reckitt Benckiser Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Die Stimmung und Aktivität in den sozialen Medien können einen Einfluss auf die Bewertung von Aktienkursen haben. Unsere Analysten haben sich mit Reckitt Benckiser befasst und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Zusätzlich haben wir Handelssignale analysiert, die zu einer Bewertung von "Schlecht" führen. Insgesamt kommt die Redaktion zu dem Ergebnis, dass die Stimmung bezüglich Reckitt Benckiser als "Neutral" eingestuft werden muss.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Reckitt Benckiser werden als mittel eingestuft, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt. In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Differenz zwischen Dividende und Aktienkurs bei +0,26 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen. Daher wird die Dividendenpolitik von Reckitt Benckiser als "Neutral" bewertet.

Beim Vergleich der Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Reckitt Benckiser mit einer Rendite von 14,41 Prozent um mehr als 11 Prozent darüber. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Haushaltsprodukte"-Branche liegt die Rendite von Reckitt Benckiser jedoch um 8,76 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.