Reckitt Benckiser Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "TSR":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Reckitt Benckiser positiv verändert, wie aus der Analyse der sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich in einer überwiegend positiven Diskussion über das Unternehmen wider. Daher wird das Sentiment für Reckitt Benckiser als "Gut" bewertet.

Die Anzahl der Diskussionen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

In technischer Hinsicht wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Reckitt Benckiser derzeit bei 5835,28 GBP verzeichnet. Da der Aktienkurs jedoch bei 5536 GBP liegt und somit einen Abstand von -5,13 Prozent aufgebaut hat, wird die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 5466,32 GBP, was einer Differenz von +1,27 Prozent entspricht. Somit wird ein "Neutral"-Signal vergeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Reckitt Benckiser ist ebenfalls positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und auch die positiven Themen rund um das Unternehmen im Fokus standen. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Reckitt Benckiser eine Dividendenrendite von 3,26 %, was einen Mehrertrag von 0,33 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass das Sentiment, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment insgesamt positiv für Reckitt Benckiser sind, während die Dividendenpolitik neutral eingestuft wird.