Reckitt Benckiser Aktie: Am Scheideweg

Der Stimmung und Buzz rund um Aktien wird nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Online-Nutzern. Die Anzahl und die Veränderung der Stimmungsbilder im Internet geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Reckitt Benckiser wurde in Bezug auf diese Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Reckitt Benckiser blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Bezogen auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie von Reckitt Benckiser somit eine "Schlecht"-Note.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" erzielte die Reckitt Benckiser-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,41 Prozent, was 7,01 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Haushaltsprodukte" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 27,16 Prozent, wobei Reckitt Benckiser aktuell 12,75 Prozent darunter liegt. Basierend auf dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Reckitt Benckiser-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 30, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein Wert von 33,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse des RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Für Investoren in Reckitt Benckiser-Aktien bietet die Dividendenrendite von 3,26 % einen Mehrertrag von 0,35 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.