Reckitt Benckiser Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt viele positive Meinungen zur Aktie von Reckitt Benckiser. Auch die Meinungsmarkt hat in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen rund um Reckitt Benckiser diskutiert. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung. Weiterführende Untersuchungen zeigen, dass vor allem positive Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt positive Anleger-Stimmungsbewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Reckitt Benckiser-Aktie ein neutraler Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 16,67, was eine positive Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 34,93, was für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein positives Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 17,49, was 60 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Der durchschnittliche Wert in der "Haushaltsprodukte"-Branche liegt momentan bei 44, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Mit einer Dividendenrendite von 3,26 Prozent liegt Reckitt Benckiser nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Haushaltsprodukte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Die Aktie wird daher als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.