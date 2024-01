Recharge Resources Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse für die Aktienbewertung von Recharge beinhaltet verschiedene Faktoren. Einer davon ist der Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 75, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein neutraler Wert von 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild. In den letzten Wochen gab es überwiegend positive Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen aufkamen. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Auch die Diskussionintensität und die Stimmungsänderung im Internet deuten auf eine neutrale Bewertung hin, da die Aktivität mittelmäßig war und eine negative Stimmungsänderung festgestellt wurde.

Die technische Analyse der Recharge-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von -31,11 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -20,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher im Bereich der einfachen Charttechnik ebenfalls mit "Schlecht" eingestuft.