Recharge Resources Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Recharge-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht negativ bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,46 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,315 CAD -31,52 Prozent darunter liegt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,39 CAD) wird mit einem Abweichung von -19,23 Prozent negativ bewertet. Somit erhält die Recharge-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Recharge-Aktie überkauft ist, da der RSI7 bei 91,67 Punkten liegt. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25 liegt hingegen bei 60,47, was bedeutet, dass Recharge hier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Recharge-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating für diesen Abschnitt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt gemischte Signale. Die Diskussionsintensität war hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung führt. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Stimmungsrate, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Recharge-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Doch wurden in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen rund um Recharge diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".