Recce Pharmaceuticals Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Recce-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Recce liegt bei 60 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,57 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Recce-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,56 AUD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,51 AUD, was einem Unterschied von -8,93 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,47 AUD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die einfache Charttechnik ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung für die Recce-Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Recce in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.