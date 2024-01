Recce Pharmaceuticals Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Recce: Analyse zeigt gemischte Signale für die Aktie

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass Recce über einen längeren Zeitraum hinweg nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,56 AUD für den Schlusskurs der Recce-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,52 AUD, was einem Unterschied von -7,14 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,46 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis ergibt. In der Gesamtbewertung erhält Recce daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt an, dass die Recce-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Recce insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Recce in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt neun Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Recce somit auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.