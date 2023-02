Realty Income ist jetzt auch im Bereich Vertical Farming aktiv! Eine gute Idee?!

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Realty Income (WKN: 899744) ist einer größten Real Estate Investment Trusts (REIT) der USA. Das Unternehmen aus San Diego ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat in dieser Woche eine neue Wachstumsrichtung eingeschlagen: Vertical Farming. Wir schauen genauer auf die Pläne.

Geplante Investitionen in Vertical Farming

Bevor wir auf die Investitionen von Realty Income eingehen, möchte ich ein paar Worte zu Vertical Farming verlieren. Beim Vertical Farming (oder auch Vertikale Landwirtschaft) wird Obst und Gemüse unter kontrollierten Bedingungen auf mehreren Etagen übereinander angebaut. Somit kann ganzjährig geerntet und der Ertrag pro qm teilweise um den Faktor 350 gesteigert werden. Auch Wasser und Transportkosten können eingespart werden.

Das behauptet zumindest ein Unternehmen, das bereits Vertical Farming für unterschiedliche Salate betreibt: Plenty Unlimited. Mit diesem Unternehmen geht Realty Income nun eine Partnerschaft ein. Im Rahmen dessen wird Realty Income bis zu 1 Mrd. US-Dollar in den Kauf und Bau von Gebäuden investieren, die Plenty dann langfristig anmietet und für Vertical Farming nutzt.

Plenty kann sein Geschäft somit deutlich schneller skalieren – in der nächsten Farm sollen zum Beispiel Erdbeeren angebaut werden. Realty Income erschließt sich eine neue, aussichtsreiche Immobilienklasse mit einem langfristigen Mieter, der wenig von konjunkturellen Einflüssen betroffen sein sollte.

Einordnung in das Geschäft von Realty Income

Doch wie bedeutend sind die geplanten Investitionen für Realty Income? Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre investierte das Unternehmen rund 5 Mrd. US-Dollar pro Jahr in neue Immobilien. Im Jahr 2022 waren es sogar 9 Mrd. US-Dollar.

Im Vergleich dazu erscheint das vereinbarte maximale Vertical-Farming-Investment von 1 Mrd. US-Dollar – das sich ja über mehrere Jahre erstrecken wird – nicht hoch. Unbedeutend ist es damit dennoch nicht. Denn Realty Income erschließt sich so ein neues, potenziell wachstumsstarkes Segment und verbreitert sein Geschäft. Bisher zählen vor allem Einzelhandelsimmobilien wie Supermärkte, Drogerien und Baumärkte zum Immobilienportfolio des Konzerns.

Mein Fazit: Diversifizierter, größer, besser

Daher empfinde ich die geplanten Investitionen im Bereich Vertical Farming als cleveren Schachzug. Realty Income verbreitert seine Immobilienbasis dadurch weiter und reduziert industriespezifische Risiken. Damit knüpft der Konzern an die Entwicklung der letzten Quartale an. Erst vor einigen Monaten wurde mit dem Kauf eines Casinos für 1,7 Mrd. US-Dollar der Glücksspielbereich erschlossen. Auch geografisch stellt sich der Konzern immer breiter auf und investiert zunehmend in Europa. Vor Kurzem wurden die ersten Immobilien in Italien erworben.

Realty Income wächst also beständig in diverse Richtungen und überzeugt gleichzeitig mit einer hohen Vermietungsquote von zuletzt 99 %. Die schiere Größe des Konzerns mit mittlerweile über 12.200 betriebenen Immobilien und tiefen Einblicken in diverse Märkte scheint mir dabei ein nicht zu unterschätzender Vorteil zu sein. Ich sehe Realty Income also gut aufgestellt, um auch in Zukunft ein marktschlagendes Investment zu sein und die Historie der seit 28 Jahren in Folge steigenden Dividende (aktuelle Dividendenrendite: 4,7 %) fortzusetzen.

