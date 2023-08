Realty Income Quartalszahlen: Umsatzsprung um 19,30% erwartet, Gewinnrückgang prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

In gut 80 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Realty Income, mit Hauptsitz in San Diego, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Investoren sind gespannt darauf zu erfahren, wie sich der Umsatz und die Gewinnzahlen entwickeln werden. Auch in Bezug auf den Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Frage: Wie steht es um die Aktie von Realty Income?

Es sind nur noch rund 80 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen des Unternehmens Realty Income an der Börse. Das Unternehmen hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von rund 36,18 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Branchenexperten mit einem starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Realty Income einen Umsatz...