Realty Income: Kurspotenzial um fast 17%

Die Aktie von Realty Income wird derzeit von Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 57,89 EUR und damit um +16,94% über dem aktuellen Stand.

• Am 28.11.2023 stieg die Aktie um +0,09%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,60

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Realty Income an der Börse um +0,09% zu und verzeichnete in einer Woche ein Plus von insgesamt +1,18%. Die Marktstimmung ist optimistisch.

Das Kurspotenzial für Investoren beträgt fast 17%, wenn das mittelfristige Kursziel erreicht wird. Allerdings sind sich nicht alle Analysten einig aufgrund des positiven Trends der letzten Zeit.

4 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie als starkes Investment während nur einer Kauf empfiehlt aber ohne Euphorie.

10 Experten geben eine neutrale Bewertung ab mit rating ‘halten’.

Insgesamt bleiben jedoch mehr als ein Drittel aller Analysteneinschätzungen optimistisch (+33 %).

Zusätzlich spricht auch das Guru-Rating dafür: Dieser bewährte Trend-Indikator bestätigt weiterhin eine positive Einschätzung (Guru-Rating ALT).

