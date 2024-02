Realty Income: Darauf dürfen sich Rendite-Jäger freuen

Die REIT-Aktie Realty Income (WKN:899744) hat in den vergangenen 12 Monaten fast -20% an Wert verloren. Trotz allgemeiner Börsenrallye war auch der Start ins Jahr 2024 verkorkst, weil sich die jüngste Übernahme eines Konkurrenten für Aktionäre kurzfristig nachteilig auswirkt. Laut den neusten Prognosen des Management wird der Deal jedoch schon in diesem Jahr für Anleger saftige Früchte tragen.