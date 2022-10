Realty Income: Bereit für die nächste Dividendenerhöhung!

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Ein US-Portal hat Realty Income (WKN: 899744) unlängst zu einem REIT erklärt, der jetzt bereit sein könnte für die nächste Dividendenerhöhung. Tatsächlich ging es inhaltlich sogar um drei Real Estate Investment Trusts, die dazu tendenziell infrage kämen, und The Monthly Dividend Company ist ein entsprechender Name gewesen.

Schauen wir uns die Argumentation heute einmal etwas näher an. Foolishe Investoren sollten das Szenario durchaus ernst nehmen. Dividendenwachstum ist schließlich ein Katalysator, der der Aktie mittel- bis langfristig auf die Sprünge helfen kann.

Realty Income: Bereit für die Dividendenerhöhung?

Der US-Beitrag auf dem Portal Benzinga hebt ebenfalls die Qualität von Realty Income hervor. Demnach besitze der Real Estate Investment Trust inzwischen 11.400 verschiedene Immobilien, die solide Funds from Operations liefern. Sowie gleichzeitig eine Leerstandsquote von lediglich knapp über 1 % besitzen. Zudem gebe es 1.100 verschiedene Mieter, von denen sehr viele prominent platzierte defensive Geschäftsmodelle besäßen, die für Stabilität sorgen dürften.

Das wiederum macht zwar noch keine Dividendenerhöhung. Aber der Beitrag verweist darauf, dass Realty Income aufgrund seiner adeligen Historie und der derzeitigen Funds from Operations weiteres Wachstum liefern kann. Eine Quartalsdividende von hochgerechnet 0,74 US-Dollar würde Funds from Operations in Höhe von 0,97 US-Dollar gegenüberstehen, was ein moderates Ausschüttungsverhältnis bedeute. Adelige Qualität verpflichtet hingegen zu weiterem Dividendenwachstum. In der Tat hat es in diesem Jahr zu jedem Quartal auch die bekannten, kleinen Dividendenerhöhungen gegeben.

Allerdings kann Realty Income, so meine Lesart des Artikels, gegebenenfalls auch stärkeres Dividendenwachstum bieten. Der US-REIT lieferte im letzten Quartal ein Wachstum bei den Funds from Operations von 10,2 % im Jahresvergleich auf 0,97 US-Dollar. Wenn wir die Wachstumsrate sehen, so dürfte es argumentativ durchaus Raum für eine Erhöhung geben. Die Historie zeigt, dass ein solcher Schritt tendenziell eher zum Ende eines Jahres erfolgt.

Seien wir gespannt!

Auch ich teile die Theorie: Realty Income ist bereit für eine Dividendenerhöhung. Der US-REIT blickt operativ erneut auf ein starkes Geschäftsjahr 2021 zurück. Die Funds from Operations je Aktie wuchsen solide, Qualität ist vorhanden. Zwar steigen auch die Zinsen, aber das führt vielleicht zu noch mehr Notwendigkeit, mit Zuwächsen oberhalb der Inflation glänzen zu können.

Es wäre leistbar. Schauen wir einmal, ob sich das Management der Monthly Dividend Company zu guter Letzt auch dazu durchringen kann. Der Schritt dürfte Einkommensinvestoren gefallen.

Der Artikel Realty Income: Bereit für die nächste Dividendenerhöhung! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

