Realty Income: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 64,94 EUR im Visier

Die Aktie von Realty Income konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,52% verzeichnen. Dies führt dazu, dass die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage insgesamt einen leichten Rückgang um -0,12% aufweisen. Der Markt scheint sich also aktuell in einer neutralen Position zu befinden.

Allerdings gibt es unter den Bankanalysten eine eindeutige Meinung darüber, wie die Zukunft der Aktie aussehen wird. So liegt das mittelfristige Kursziel für Realty Income bei 64,94 EUR – eine Einschätzung mit einem Potenzial von +36,71%. Jedoch sind nicht alle Experten dieser Ansicht und einige teilen diese Einschätzung nicht.

Aktuell empfehlen vier Analysten die Aktie als starkem Kauf und weitere vier Analysten sehen das Papier optimistisch als “Kauf”. Neun Experten haben hingegen eine neutrale Bewertung “halten” vergeben. Insgesamt...