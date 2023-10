Realty Income: Analysten sehen +36,99% Kurspotenzial - Zielkurs bei 65,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Gestern konnte die Aktie von Realty Income am Finanzmarkt ein Plus von +0,08% verzeichnen. In der vergangenen Handelswoche ergab sich somit eine positive Kursentwicklung von insgesamt +2,27%. Diese Entwicklung scheint den Markt optimistisch zu stimmen.

Die Bankanalysten hingegen sind sich einig: das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 65,10 EUR. Sollten sie recht behalten und die Aktie tatsächlich auf dieses Niveau klettern, eröffnet sich aktuell Investoren ein Potenzial in Höhe von beeindruckenden +36,99%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung trotz des positiven Trends in letzter Zeit.

Während vier Experten die Meinung vertreten, dass es nun an der Zeit ist einzusteigen und bewerten die Aktie als “starken Kauf”, beurteilen weitere vier Analysten diese immerhin noch als “Kauf”. Neun Experten positionieren...