Realty Income Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Realty Income Corp wird derzeit mit einem Kurs von 52,69 USD gehandelt, was einem Rückgang von -5,51 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -6,13 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt für die Realty Income Corp bei 51,31. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 68, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Somit wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Realty Income Corp-Aktie stattgefunden, wobei 2 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamt-Rating von "Neutral" für die Aktie. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie aus institutioneller Sicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da im zurückliegenden Monat 0 gute, 1 neutrale und 0 schlechte Empfehlungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 66,6 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 26,4 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie wird auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare in sozialen Medien bewertet. Hierbei wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in dieser Hinsicht führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird die Realty Income Corp daher hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.