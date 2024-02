Realty Income Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, so die Anleger. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch zu positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Realty Income Corp verschoben. Aufgrund dieses Ergebnisses bewertet die Redaktion die Aktie neutral. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigten in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale, mit 8 "Schlecht"-Signalen im Vergleich zu einem "Gut"-Signal. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums und einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Analysten bewerteten die Aktie der Realty Income Corp in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 "Gut"-, 4 Neutral- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "Neutral". Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat für die Aktie der Realty Income Corp ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 66,6 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 27,27 Prozent entspricht, und somit zu einer Einstufung von "Gut" führt. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie der Realty Income Corp lautet somit "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Realty Income Corp auf 7-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird, da der RSI aktuell 67,7 Punkte beträgt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Schlecht" eingestuft, da es überkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Realty Income Corp bei 56,22 USD liegt, während die Aktie selbst bei 52,33 USD notiert. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -6,92 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 55,85 USD, was zu einem Abstand von -6,3 Prozent und einer weiteren Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".