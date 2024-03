Realty Income Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI der Realty Income Corp liegt bei 54,81, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 49,57, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen hindeutet. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating für die Aktie.

Analysten bewerten die Realty Income Corp-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 65,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 26,09 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Realty Income Corp eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Aktie bei 55,24 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 52,08 USD deutlich darunter liegt (-5,72 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 53,61 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (52,08 USD) liegt (-2,85 Prozent). Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz übliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.