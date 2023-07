Realty Income Aktie: Analysten prognostizieren 16,64% Gewinn und Umsatzsprung von 18,40%

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Der Kurs ist in den letzten Wochen um -1,93% gesunken. Analysten sind jedoch optimistisch und prognostizieren einen Anstieg auf 63,33 EUR in den nächsten 12 Monaten, was einem Gewinn von +16,64% entspräche.

Bei der Realty Income Aktie handelt es sich um ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in San Diego. Aktionäre warten gespannt auf die Quartalsbilanz für das 3. Quartal, die in 112 Tagen veröffentlicht wird. Die Erwartungen der Analysten sind hoch: Ein Umsatzsprung von +18,40% im Vergleich zum Vorquartal wird erwartet. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um -8,30% fallen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten etwas optimistischer. Sie gehen davon aus, dass der Umsatz um +15,10% steigen wird und der Gewinn um -5,60%. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 1,27 EUR liegen.

Die Reaktion der Aktionäre auf...