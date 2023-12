Bank of Georgia Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die technische Analyse der Bank Of Georgia zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 3165,33 GBP verläuft. Basierend darauf wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da der Aktienkurs selbst bei 3390 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +7,1 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3428,5 GBP, was einer Differenz von -1,12 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich laut der Analyse ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich konnte die Bank Of Georgia in den letzten 12 Monaten eine Performance von 57,77 Prozent erzielen. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche um 19,37 Prozent, was einer Outperformance von +38,4 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,03 Prozent aufwies, liegt die Bank Of Georgia mit einer Überperformance von 62,81 Prozent deutlich darüber. Diese Ergebnisse führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, weist die Bank Of Georgia ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Handelsbanken" (KGV von 8,21) eine Unterbewertung von ca. 61 Prozent darstellt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende liegt die Bank Of Georgia mit einer Ausschüttung von 7,65 % deutlich über dem Branchendurchschnitt Handelsbanken (5,29 %) und wird daher höher bewertet. Die Differenz von 2,36 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Gut".

