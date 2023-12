Realty Aktie: Was jetzt zu tun ist!

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über RPT Realty in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen deutlichen Rückgang, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über RPT Realty wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen überwogen vor allem positive Themen in der Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen RPT Realty unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass RPT Realty derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 10,24 USD, womit der Kurs der Aktie (12,21 USD) um +19,24 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,88 USD. Dies entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +12,22 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Was die Analysteneinschätzung betrifft, liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu RPT Realty vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 12 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (12,21 USD) könnte die Aktie damit um -1,72 Prozent fallen, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die RPT Realty-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.