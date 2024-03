Realtech-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Aktie von Realtech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 43,03 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 17,05 Prozent, wobei Realtech aktuell 50,38 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde festgestellt, dass sich die Stimmung für Realtech in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Realtech auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. In diesem Zusammenhang haben Analysten die Kommentare und Befunde zu Realtech auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Realtech bei 8,84, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,77 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.