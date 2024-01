Realtech Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Realtech auf sozialen Plattformen als neutral eingestuft. Ebenso wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Realtech in den sozialen Medien diskutiert. Daher wurde die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Realtech einen Wert von 8 auf. Im Vergleich dazu liegt das KGV vergleichbarer Unternehmen aus der IT-Dienstleistungsbranche im Durchschnitt bei 70. Aus fundamentaler Sicht ist Realtech daher aktuell unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daraus ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Realtech-Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Realtech im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,11 Prozent erzielt, was 33,56 Prozent unter dem Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der IT-Dienstleistungsbranche beträgt 15,76 Prozent, und Realtech liegt aktuell 39,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.