Realtech Aktie: Ist das noch normal?

Die Analyse von Realtech in Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Realtech in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Realtech führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Im Bereich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) ist Realtech derzeit unterbewertet, da das KGV bei 8 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Realtech nur 8,84 Euro zahlt, was 87 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Realtech mit einer Rendite von -24,11 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "IT-Dienstleistungen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 12,51 Prozent, liegt Realtech mit 36,62 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Realtech ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.