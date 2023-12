Realtech Aktie: Es geht auch anders!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Realtech in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Realtech-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 23 und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,46, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einem "Gut"-Rating für Realtech.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Realtech liegt derzeit bei 1,22 EUR, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 1,01 EUR lag, was einem Abstand von -17,21 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,93 EUR, was einem positiven Signal und somit einer "Gut"-Einstufung entspricht. Die Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Realtech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,11 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 11,63 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -35,74 Prozent für Realtech. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,32 Prozent verzeichnete, lag Realtech 31,43 Prozent darunter. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.