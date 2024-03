Realtech Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Realtech wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 35,71 Punkten, was darauf hinweist, dass die Realtech-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 44,64, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Realtech festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Realtech beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -21,35 Prozent zum Branchendurchschnitt der "IT-Dienstleistungen" ergibt. Aus diesem Grund erhält Realtech von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Realtech beträgt derzeit 8, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 69 haben. Somit ist Realtech aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.