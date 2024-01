Realord Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Realord-Aktie zeigt gemischte Signale aus technischer, Anleger- und fundamentalen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 5,47 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 5,49 HKD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +0,37 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich verhält es sich beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, wo der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls neutral, da in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Diskussionen über Realord in den sozialen Medien stattfanden. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Realord-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 69,35 auf, was 47 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Realord-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,55 Prozent erzielt, was 37,55 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von -5,53 Prozent um 37,03 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt die Realord-Aktie daher gemischte Signale aus den verschiedenen Analysemethoden und erhält sowohl "Neutral"- als auch "Schlecht"-Bewertungen.