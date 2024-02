Realord Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Realord bleibt neutral, basierend auf den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt in den letzten zwei Wochen. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine Einschätzung als "Neutral" aufgrund des Anleger-Sentiments.

Der Aktienkurs von Realord verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39 Prozent. Dies stellt im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche einen Rückgang um 29,7 Prozent dar, was zu einer Unterperformance führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Realord um 31,02 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem Rating als "Schlecht" in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Realord ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 69,09 auf, was 51 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" eingestuft werden kann und daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Realord zeigt einen Wert von 41,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 51,69 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt spiegeln die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine neutrale Stimmung und Performance der Realord-Aktie wider, wobei sie in verschiedenen Kategorien wie Branchenvergleich, fundamentale Kriterien und technische Analyse als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wird.