Realord Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Realord festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Realord daher auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete Realord in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,44 Prozent, was einer Underperformance von -0,91 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Realord um 2,2 Prozent darunter. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs der Realord-Aktie sowohl dem gleitenden Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen als auch dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen nahe liegt.

Fundamental betrachtet wird Realord im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 68,96 liegt 50 Prozent über dem Branchen-KGV von 46,12, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.