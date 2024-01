Realord Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Dividendenrendite von Realord beträgt 0 Prozent, was 6,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Realord bei -42,55 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,7 Prozent, wobei Realord mit 36,85 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Realord neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Realord-Aktie laut trendfolgenden Indikatoren derzeit als "Neutral" bewertet wird. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin.