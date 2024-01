Realogy Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Analystenmeinungen zur Anywhere Real Estate sind gemischt. In den letzten 12 Monaten wurden 2 neutrale und 1 schlechte Bewertung abgegeben. Es gab keine Updates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5 USD, was einem erwarteten Kursrückgang von -32,89 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 5,7 USD, während der aktuelle Kurs bei 7,45 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit einem Abstand von +42,99 Prozent eine gute Entwicklung. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen. Daher erhält Anywhere Real Estate in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.